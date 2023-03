"Bazuje na emocjach". Minister oskarża TVN

Prawo i Sprawiedliwość atakuje TVN24 za reportaż o Janie Pawle II. Podano w nim, że jako kard. Karol Wojtyła wiedział o przestępstwach pedofilskich. - Ostatnio raz dałem się wypuścić, gdy w jednym programie TVN dyskutowaliśmy o zgwałconej 14-latce z Białegostoku, której odmówiono aborcji. Później okazało się, że ani nie 14-latce, ani jej nie odmówiono. Nie mam sił, by za każdym razem gdy leci program TVN-u, sprawdzić wszystkie źródła dziennikarza - komentował w programie "Tłit" wiceminister Marcin Horała. - Nie uważam, że ten reportaż to przyczynek do dyskusji. Przyznam, że widziałem fragmenty, nie widziałem całości. To tezy, które krążą w debacie publicznej od jakiegoś czasu. Po czasie, kiedy sam się przejmowałem materiałami atakującymi polski Kościół i po czasie okazywało się, że to fikcja, to nie chce mi się zaczynać tego samego. To materiał, który bazuje na emocjach - dodał.