Baza Sił Specjalnych Rosji w ogniu. Stanowisko dowodzenia zniszczone

Udany atak Ukraińców z zaskoczenia w tajną bazę Rosjan w obwodzie chersońskim. W jednym z gospodarstw w pobliżu okupowanych Piasków Oleszkowskich Siły Specjalne Rosji urządziły sobie stanowisko dowodzenia. Żołnierze Zełenskiego po odnalezieniu tego miejsca i zweryfikowaniu wszystkich informacji postanowili przeprowadzić atak rakietowy. Agencja Reutera udostępniła właśnie nagranie z chwili po uderzeniu artyleryjskim. Widać na nim dwie duże wyrwy w dachu i płonącą prawą część budynku. "21 listopada Siły Zbrojne Ukrainy uderzyły w stanowisko dowodzenia jednostek specjalnego przeznaczenia rosyjskich sił okupacyjnych w pobliżu Piasków Oleszkowskich" - napisali żołnierze w oświadczeniu. Rosjanie specjalnie wybrali to miejsce, ponieważ leży ono niedaleko chersońskiego odcinka frontu, a także blisko jest stamtąd do portów Morza Czarnego. Teraz jednak rosyjscy okupanci muszą szukać nowego miejsca, co zapewne śledzić będą grupy wywiadowcze Ukrainy, które po takich atakach zazwyczaj trzymają rękę na pulsie, by uderzyć ponowie.