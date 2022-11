Bawoły kontra lew. Zaskakujący finał pojedynku na safari

Na kanale Parku Narodowego Krugera pojawiło się ekscytujące nagranie z walki zwierząt, zarejestrowane podczas safari w RPA. Tym razem zmierzyły się ze sobą bawoły oraz lew. Szanse nie były wyrównane. Król zwierząt nie zdołał uciec razem ze swoimi towarzyszami. - Stado próbowało polować na grupę bawołów, ale te wzięły odwet, tupiąc w kierunku lwów. Niestety, starszy samiec nie mógł zejść z drogi ze względu na swoje wcześniejsze obrażenia - relacjonował świadek całego zajścia, 24-letni przewodnik terenowy, Deon Kelbrick, który z grupą turystów uczestniczył w porannym safari w Sabi Sands Game Reserve. Cała walka trwała około 15 minut. Świadkowie byli w szoku. Natychmiast chwycili za telefony. W tym czasie lew był miotany i deptany przez rozwścieczone bawoły. Próbował się bronić i uciekać, ale przeciwnik nie odpuszczał. W końcu z pomocą przybyło stado, które wcześniej się wycofało. Poszkodowany lew przeżył, ale jego stan był ciężki, miał liczne wewnętrzne uszkodzenia ciała. - Powinniśmy zawsze pamiętać, że to jest dzika przyroda i że może być ona czasami okrutna. Zawsze będzie to walka o przetrwanie. Ten samiec lwa przeżył ostatnie cztery lata z naprawdę złym stanem zdrowia, ale wbrew wszelkim przeciwnościom. I będzie walczył do ostatniego tchnienia - podsumował tę nierówną walkę Kelbrick.