Bat na krytyków armii. W Rosji wymyślono kuriozalne przepisy

Cenzura w Rosji. Krytycy wojny idą do więzienia

To już kolejne tego rodzaju przepisu przyjęte w Rosji. Już w lutym 2022 roku, tuż po inwazji na Ukrainę, w Rosji przyjęto prawo uznające krytykę armii Putina za przestępstwo. Od tego czasu - jak donosi portal The Moscow Times - na podstawie nowego paragrafu do więzień trafiło tysiące przeciwników wojny w Ukrainie