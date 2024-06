Bat na kierowców w Gorzowie. Wpadali jeden za drugim

Kierowcy byli obserwowani z powietrza na ulicach Gorzowa Wielkopolskiego. Policja udostępniła nagranie z kamery drona, która zarejestrowała niebezpieczne manewry na drodze. Służby skupiły się na newralgicznych punktach przy ul. Piłsudskiego. W tym miejscu w rejonie przejść dla pieszych w przeszłości dochodziło do bardzo groźnych potrąceń. Niestety okazuje się, że kierujący popełniają nadal te same błędy. Na nagraniu widać, że kierujący osobówkami wykonują manewr wyprzedzania przed i na przejściu dla pieszych. Takie manewry wiążą się nie tylko z wysokimi mandatami, ale też stwarzają duże zagrożenie dla pieszych. "Już kilka chwil po wzniesieniu drona w powietrze, operatorzy zaobserwowali kierujących, którzy nie stosowali się do przepisów i manewry wyprzedzania wykonywali w nieodpowiednim miejscu. To skutkowało zatrzymaniem do kontroli 10 kierowców. Kierujący, nieco na początku zdezorientowani, dopiero po chwili zrozumieli, jaki błąd popełnili i że te zachowania zostały zaobserwowane z drona. Posypały się kary, i to wysokie. Przepisy wskazują, ze za takie wykroczenie na kierowców można nałożyć mandat w wysokości 1500 złotych i aż 15 punktów karnych. Kara może wynieść nawet 3000 złotych, jeśli kierujący popełnia wykroczenie w warunkach recydywy" - wyjaśniła policja