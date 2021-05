Baszar al-Asad zarejestrowany. Chce dalej rządzić Syrią, lecz ma konkurencję

Syria. Baszar al-Asad ponownie będzie ubiegał się o fotel prezydenta

Walka o fotel prezydenta Syrii zaplanowana jest na 26 maja. Oprócz kandydatury Baszara al-Asada zarejestrowano także dwóch innych kandydatów. To były minister stanu Abdallah Salim Abdallah i opozycjonista Mahmud Ahmed Marei.

By móc złożyć kandydaturę w wyborach prezydenckich w Syrii należy uzyskać poparcie co najmniej 35 z 250 parlamentarzystów syryjskiego Zgromadzenia Ludowego. Warto nadmienić, że 134 z 250 parlamentarzystów to posłowie partii Baas, której liderem jest Baszar al-Asad.