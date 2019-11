WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze bartosz marczuk + 3 zusadam bielantłit Natalia Durman 1 godzinę temu Bartosz Marczuk pokazał porażające wyliczenia z ZUS. Zdumiewająca reakcja Adama Bielana Bartosz Marczuk bije na alarm ws. przyszłych emerytur z ZUS. Co na to europoseł PiS Adam Bielan? - Pan Marczuk, który jest byłym wiceministrem... Rozwiń Marcin Byłego ministra witominie M … Rozwiń Transkrypcja: Marcin Byłego ministra witominie Marczuka który mówi że trzeba się przygotować na dłuższą pracę Bo emerytura będzie tak słaba że trzeba Przygotować się nie czekam Wpisuj te dokładne Anna Bartosz Muszę O której jest gołębica Pracy Pewnie dlatego Dlatego w Warcie natomiast tak naprawdę dlatego ten wpis budził określone kontrowersje jest Fili Widzew Polski Fundusz Rozwoju Rozwoju który odpowiada Program PKO Dodatkowy fundusz emerytalny Traktuje zarówno jego Wcześniej Pana Pawła Borysa Preferuje Zachętę Polaków do dodatkowego oszczędzania W ramach choćby planu to dkk Bardzo dobrze oceniane Przed decymą Ewa Czy to jest takie powiedzenie innymi drogami No dobrze mówiliśmy I zrobiliśmy krótszy wiek emerytalny ale tak naprawdę jak nie będziecie pracować Wasze emerytury będą Zdanie Wiemy że ZUS nie polega na tym że odkładamy W sensie RAL Skład Pracują przez cały czas nasze emerytury tylko na tym że Osoby które pracują płacą ZUS utrzymujące fakt OBE Emerytów którzy przez całe życie oczywiście płacili W związku Zmiana sytuacji demograficznej Pogorszenie sytuacji demograficznej Przyszłości Wszyscy Organizacje które się tym zajmować byłem z skazy Pogo Najbliższych latach ito skokowy położenie w Polsce nastąpi Płynie na stół Finansowo zus-u i na system emerytalny Dzięki temu będzie można dawać folię które w czasie kampanii Gazeta Wyborcza Trzynasta emerytura obiecana w czasie kampanii wyborczej będzie tak ustawiona żeby ją wypłacić tuż przed Prezydenckim to ma być prezent wspierający Andrzeja Dudy Nie znam terminu 13 emerytura Ale wiemy kiedy była wypłacona w roku 2000 19 mniej więcej wiemy jaki jest kalendarz wyborów Nie widzę tutaj niczego Sensacyjnego natomiast Obsesja ZUS Panama Kolejny dowód na to że nasza sytuacja demograficzna napraw Bardzo mocno się w najbliższych latach pogorszy i musimy robić wszystko żeby wspierać pójdę polityka prorodzinna Pamiętajmy że w latach Politycy którzy mówili o tym że będziemy Później Demograficzne Apelowali o to żeby stworzyć politykę prorodzinną z prawdziwego zdarzenia byli wtedy wyśmiewanie uważano Że opowiadał jakieś bajki dzisiaj już wszyscy o tym wiedzą że Załamanie demograficzne będzie miało również bardzo Skutki makroekonomiczne dla