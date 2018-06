Bartosz Kownacki zastąpi Stanisława Piętę w komisji ds. Amber Gold

Klub PiS deleguje w najbliższym czasie kolejną osobę - bardzo dobrego prawnika - do komisji ds. Amber Gold. To jest osoba bardzo sprawna - myślę, że szybko będzie w stanie uczestniczyć w przesłuchaniach - powiedziała przewodnicząca komisji śledczej ds. Amber Gold Małgorzata Wassermann. Wiadomo już, że posła Piętę zastąpi Bartosz Kownacki.

O tym, że to były wiceszef MON trafi do komisji śledczej podało jako pierwsze rmf24.pl. Kilkanaście minut później informację tę potwierdziła na swoim profilu na Twitterze rzeczniczka PiS Beata Mazurek.

Kownacki, co podkreśla portal rmf24.pl, jako wiceszef MON miał dostęp do informacji niejawnych. To sprawia, że nie powinienmiec problemu z uzyskaniem certyfikatu wymaganego do pracy w komisji śledczej.