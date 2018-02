Bartosz Kownacki dostanie nową funkcję. W tle afera z posłem, który znęcał się nad żoną

Były wiceminister obrony narodowej znajdzie zajęcie w sejmowej komisji sprawiedliwości. Zastąpi posła Łukasza Zbonikowskiego, którego sprawę PiS stara się wyciszyć. Chodzi o zarzuty dotyczące używania przemocy fizycznej wobec żony.

Sprawa ma jednak drugie dno. PiS chce usunąć w cień Zbonikowskiego, oskarżanego o używanie przemocy fizycznej wobec żony. Sąd w Chełmnie umorzył sprawę przeciwko niemu . Mimo że uznano go za winnego, stwierdzono, iż szkodliwość czynu jest niska. Zbonikowski wyjaśnił, że jego żona wszystko zmyśliła, aby go pogrążyć.

"Zbonikowski jest dla nas nieco niewygodny"

Tak właśnie powstała "afera widelcowa". Zobacz wideo

Co ciekawe, Kownacki był już wcześniej członkiem komisji sprawiedliwości i praw człowieka dokładnie przez jeden dzień. Swego czasu, był znany z tzw. "afery widelcowej". W nawiązaniu do zerwania rozmów o Caracalach powiedział o Francuzach, że to my, Polacy, nauczyliśmy ich jeść widelcami.