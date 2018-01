Oszustwo, zdrady i pijaństwo. Wszystkie grzechy posła Zbonikowskiego

Zdradzał żonę i uczestniczył w hucznych popijawach. Był bohaterem afery madryckiej i cypryjskiej. Sam Jarosław Kaczyński publicznie krytykował jego moralność. Jednak nic nie zahamowało politycznej kariery Łukasza Zbonikowskiego. Grzechy posła-skandalisty opisuje Gazeta Wyborcza.

W 2008 roku, gdy był już posłem, pojechał na Cypr , gdzie obradowała komisja Zgromadzenia Rady Europy ds. praw człowieka. Razem z drugim posłem PiS, Karolem Karskim, urządzili w wolnym czasie wyścig hotelowymi meleksami. Pijani posłowie wsiedli do elektrycznych pojazdów, co skończyło się rozbicie jednego z nich.

Małżonkę chciał mieć z płaską głową, żeby można było postawić szklankę z piwem

W międzyczasie przelał ich wspólne pieniądze na swoje konto i oskarżył żonę, że małżeństwo to był dla niej tylko majątek. Burzę wywołały doniesienia tabloidów, że poseł zmusił ciężarną kochankę do usunięcia dziecka. Sam Jarosław Kaczyński krytykował moralność Zbonikowskiego. Jednak ten i tak w kolejnych wyborach dostał się do Sejmu.

Monika Zbonikowska mówi, że ona była tylko elementem wizerunku prawicowego polityka. - Umieszczał nasze wspólne zdjęcia z dzieckiem na swoich plakatach wyborczych (...) i w tym samym czasie zdradzał mnie ze stażystką - żali się w "Gazecie Wyborczej". Znalazła też przepis swojego męża na żonę: "Ma być ładna, żeby seks nie był przymusem. Niewysoka, z płaską głową, żeby można było postawić szklankę z piwem. Do tego posłuszna, inteligenta i w miarę majętna. Powinna być katoliczką - by wiedziała, gdzie jej miejsce. Dobrze, aby była naiwna, by uwierzyć w co trzeba".