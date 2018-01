Szarpał, ale nie bił. Sąd umorzył sprawę Zbonikowskiego

Sąd Rejonowy w Chełmnie warunkowo umorzył postępowanie wobec Łukasza Zbonikowskiego, posła PiS. Mimo że uznano go za winnego naruszenia nietykalności żony, czyn jako taki nie jest podstawą do ukarania.

Zbonikowski nie pójdzie do więzienia za znęcanie się nad żoną, której m.in. wykręcał ręce. Sąd zabronił mu przez rok dopuścić się podobnego zachowania Jeśli nie dotrzyma tego warunku, znów stanie przed wymiarem sprawiedliwości. Przypomnijmy, że on sam nigdy nie przyznał się do winy. I tu sąd przyznał mu rację: co prawda szarpał żonę, aczkolwiek nie doszło do pobicia.