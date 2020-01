Bartosz Arłukowicz podjął decyzję ws. wyborów na szefa Platformy Obywatelskiej

Bartosz Arłukowicz zmienił zdanie ws. kandydowania w wyborach na przewodniczącego PO. Zawiesza swoją kampanię i będzie wspierał Małgorzatę Kidawę-Błońską.

- Moim celem jest zbudowanie takiego zespołu liderów, którzy porwą PO ku zwycięstwu w wyborach. Startuję po to, by wygrywać wybory, kocham to. To moje ulubione uczucie w życiu. Polityka nie toczy się tylko w Sejmie, ale także na ulicy. Musimy zacząć rozmawiać językiem ludzi - przekonywał jeszcze na początku stycznia na antenie TVN24.