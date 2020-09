Bartosz Arłukowicz gościem programu "Tłit"

Po awarii systemu przesyłowego oczyszczalni ścieków "Czajka" w Warszawie politycy Lewicy krytykują prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, choć w mniejszym stopniu niż obóz rządzący. We wtorek do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz Urzędu Miasta na polecenie prokuratury weszła policja, która zabezpiecza dokumenty. Władze miasta deklarują pełną gotowość do współpracy, a Trzaskowski zapowiada, że ścieki niebawem nie będą trafiać do Wisły.