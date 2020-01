WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze donald tusk + 2 Bartłomiej Sienkiewicztłit Natalia Durman 1 godzinę temu Bartłomiej Sienkiewicz tłumaczy swój wpis o Donaldzie Tusku - Donald Tusk nie będzie już tatusiem PO. Powiedział to wyraźnie, bo jest wielkim politykiem i wie, że przez 5 lat zmieniło się na świecie... Rozwiń Spotykam się z ludźmi, bardzo się … Rozwiń Transkrypcja: Spotykam się z ludźmi, bardzo się cieszą ludzie, że tego rodzaju ożywczy wiatr zawiał w Platformie. Pora najwyższa. Platforma się musi zmienić i też musi zacząć dyskusję na fundamentalne sprawy. O swojej przyszłości, o swojej tożsamości, paru innych rzeczach. Między innymi o tym wczoraj pan pisał. Czyli o tym, że trzeba się już wreszcie przyzwyczaić do tego, że Donalda Tuska nie będzie. Czyli co? Platforma dopiero teraz, ludziom z Platformy dopiero teraz do nich dociera, że kurka trzeba się jednak zorganizować, bo Tusk już nie wróci? Doceniam złośliwość, ale o coś innego chodziło. Chodzi o to, że Donald Tusk już więcej nie będzie tatusiem Platformy. I powiedział to absolutnie wyraźnie, bo jest wielkim politykiem i doskonale wie, że przez 5 lat zmieniło się nie tylko w Polsce, ale na Świecie wszystko. Że przez 5 lat zmieniło się nie tylko Sale na świecie Także się zmieni sposób uprawiania Platforma w obecnym Jest taką platformą jaką w pewnym sensie skonstruowana w zupełnie inny I musimy mieć świadomość tego Tęcza Minęły Nie wrócę I że nie wczoraj Madryt Agendę platform Tylko I dlatego Że Te procesy Jakie Przy tej Camp Pokazują Wielka Trzeba demokrata Wie pan I pan i wielu innych jeszcze publicystów już nie mówię o sympatyków platform Że musicie być Musicie być Zwarto Army Z wozem i wtedy jak Zbudujemy taką drugą armię Przeciwnej To wtedy wygramy Nie platforma nigdy taka nie Platforma kiedyś taka była ze względu na Donalda Tuska wyjątkowo Polski Ale my nie będziemy Ponieważ u nas są ludzie krytyczni niepodlegający łatwo autorytet Silnym instynktem demo I naszą siłą Zewnętrzna demokracja różnorodność opi To że potrafimy Chłonąć czy też współpracować z bardzo różnymi środowisk Nie zrobi się z platformy armii pani redaktor Buty halówki platformie Obywatelki bez względu na to kto wy Bo może jak budka wygra to ona będzie jednak inne bo budka raczej nie wiesz walecznym politykiem młodego pokolenia Wierzę w to że To o czym rozmawiamy teraz to niezwłocznie kwestia przez To jest tak że kwestia tożsame Przyszłości platformy jako Zaznacz To nie Będzie rozstrzygał o tym czym będzie Tylko ludzie plac I mam wrażenie że ktokolwiek nie wygra będzie podlegał temu sam Procesor I to był jeden z powodów dla których Zresztą wystartowała Z wybuch macherzy o Octavia 50 do 1 jest Nie chodzi o moje zwycięstwo posłańca ktoś mnie o wstawi a wygram Naprawdę niezły przybicie poleca Ale także dlatego żeby Tędy Podjedź na wyższy po I to jest absolutnie Tego platforma potrzebne