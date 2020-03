WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze Bartłomiej Sienkiewicz + 2 koronawirustłit oprac. Violetta Baran 34 min. temu Bartłomiej Sienkiewicz o koronawirusie: to jest także choroba państw - Rząd, rządem, ta choroba jest także chorobą państw, a nie wyłącznie ludzi - stwierdził w programie "Tłit" Bartłomiej Sienkiewicz, były... Rozwiń Michał Dworczyk napisał tak mimo n … Rozwiń Transkrypcja: Michał Dworczyk napisał tak mimo niedzieli posiedzenie rządowego zespołu Zarządzania Kryzysowego w sprawie Na początku nadchodzącego tygodnia Przedstawimy pakiet propozycji dla firm dotkniętych stratami ze względu na Się wirus Jest tam spokojnie jak widzi pan jak władza Radzi sobie lub też W sprawie Korona Nie mogę być spokojny bo ja już Przypominam że 14 Lutego Platforma Obywatelska zdąży Projekty ustawy w sprawie naciągające epidemic Rzucony przez żądza I byliśmy Następne pół miesiąca lecz Opowieściami że wszystko I co przespaliśmy dwa tygodnie przesłał po prostu bardzo długi okres po czym Docisnął pedał gazu zrobił z p Stawy I serii przed Jaką opozycja popełniliśmy ten projekt zarówno w Sejmie i Senacie Bo nie zależnie od potknięcia rządów I ślepoty na nadciągający problem Naszym obowiązkiem jest dbanie o Życie i zdrowie obywateli to ustawa praw dobrą stronę mimo że jest taki Vectra ordynaryjny tryby W związku Teraz mamy jakieś na tym samym rząd wziął na siebie wielką odpowiedziałeś bo są bardzo ciche Ja się cieszę z tego Że tam został uruchomiony rządu Zespół zarządzania kryzysowego Który w gruncie rzeczy żeby był zardzewiał Instrumenty bo przez 4 lat Właśnie w ogóle nie używam Bo nieużywany nie wiem czy pić się bał nazwy tego Czy nie odkrył tego mechanizmu Allena W każdym razie no wreszcie Zaczep Coś Było na takim proceduralnym fundamentem zarządzania Przygotowany do tego celu wreszcie odkryto tona Cieszę się że to zostaw Ale panie doktorze Rządzą Nie wiemy Choroba ta Choroba jest chorobą także pa A nie Choroba To znaczy że ona testuję nie tylko od porno Ludzi Na zaraz Ona Testuję od Swap Albo popełniający błędy sobie scenie Tomo Bardzo Zmiana relacji społecznych Pani Nieumiejętność Utrzymywania To jest tak że choroba Ale w tej chwili pan ma poczucie że Polska jest państwem silnym Czy pan Stanisław jeszcze tego nie Ten prawdziwy egzamin jest dopiero przed Ja trochę się boję Jesteśmy silni zwarci i gotowi Nie oddamy ani jednego guzika Bo to Się źle kończy Dopiero zobaczymy jak sobie państwo Paul Przez P Z tym problemem Kiedy Nie będzie miał zasięgu 20 zakażonych osób już dzisiaj mówi na pewno będziemy mieli Przyrost zachorowań potrzebna jest mobilizacja I z No i tu masz To znaczy to rzeczywiście to Dotychczasowe Nazwa liczba zakażonych Deezer Wstałem to nikt mi nie ma wad Pytanie jest tylko Szybko będziemy w stanie rozp Jak szybko będziemy w stanie Zapobiegać i podstawowa kwestia Społeczeństw Do Ponieważ syn Panda To ma kluczowe