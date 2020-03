WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze Bartłomiej Sienkiewicz + 2 koronawirustłit 54 min. temu Bartłomiej Sienkiewicz: na dźwięk słowa epidemia, możemy sparaliżować państwo - Nie ma potrzeb działań nadmiarowych, kluczem do zapobiegania jest wyławianie osób, które są zarażone - stwierdził w programie "Tłit" Bartłomiej... Rozwiń Czy w takim razie Czekać czy już z … Rozwiń Transkrypcja: Czy w takim razie Czekać czy już zapobiegać zamykać same chociażby szkoły uniwersytet Nie mam potrzeby działać na nadmiar Do tej pory to Czyszczenia nie nie odbywa się takim Jest jedna Wyławianie osób które Zakażony Jak przypomnę Ilość próbek badanych O wiele niższa Niż w innych Włosi się od opłat Chociaż zbyt małą liczbę osób w stosunku do Rozszerz Fal wirusa na diagnostyka Jest to absolutnie niezbędne Bardzo dużą Ale pojawił Żeby właśnie chociażby zamknąć same żeby nie było Nie no oczywiście na sam dźwięk epidemii możemy sparaliżować państwo Tyle że to nie jest Dobra Cała trudność zarządza System polega na tym żeby z jednej A z drugiej strony Nie pozwolić na Znaczy panika nie jest żadnym rozwiązaniem No tak tylko że dzisiaj jest 9 marca zwolnienie zgrzewacza że eidos W tej sprawie jest najmniej istotny problem Najbardziej istotnym problemem jest to że ja w sobotę przyszedłem parę apteki Pytałem się o maseczki i płynu W Warszawie stolicy państwa które ma właśnie walczyć z wielu I w żadnej z tych aut Nie było mało tego pani aptekarki patrzyły na mnie jakbym wylądował Maseczki Już dawno nie Co to znaczy nie mam agencja rezerw materiałowych Mamy cały system ściąga Zakupów internet Dlaczego to nie jest ruch