Bartłomiej Sienkiewicz: Jarosław Kaczyński wykorzystuje sojusz z Kościołem do szerzenia nienawiści

Wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego w starachowickim kościele Wszystkich Świętych w przeddzień rocznicy śmierci jego matki Jadwigi Kaczyńskiej wywołało falę oburzenia pod adresem prezesa PiS. Krytycy zarzucają mu, że wykorzystuje uroczystości religijne do działań politycznych. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy gościa programu "Newsroom WP" Bartłomieja Sienkiewicza. Były szef MSW nie szczędził ostrych słów pod adresem lidera Zjednoczonej i Prawicy i Kościoła Katolickiego w Polsce. Jego zdaniem Kościół wszedł z rządzącymi w skandaliczny sojusz, który szkodzi tej instytucji, ale pozostaje w nim z uwagi na korzyści finansowe. W ocenie Sienkiewicza, Kaczyński wykorzystał ów sojusz do głoszenia słów nienawiści z ołtarza, a żaden z hierarchów kościelnych nie odważył się dotychczas na to zareagować.