Bartłomiej Misiewicz stanie przed sądem. Jego prawnik mówi o kulisach sprawy

Pytany przez Wirtualną Polskę o komentarz do sprawy Misiewicz odesłał nas do swojego prawnika. Mecenas Maciej Marczak w rozmowie z Wirtualną Polską, zaprzecza, że za sprzedażą "Misiewiczówki" stał jego klient. - Sprzedaż była realizowana przez spółkę, w której pan Misiewicz jest 100-procentowym udziałowcem, aczkolwiek nigdy nie zasiadał w organach zarządzających. Sprzedaży dokonywała tylko i wyłącznie spółka Alleati Holding, która posiada zezwolenie na obrót detaliczny alkoholem wydane przez burmistrza Wołomina z ważnością do końca 2023 r. oraz pozwolenie na handel hurtowy wydane przez Ministerstwo Rozwoju do końca 2023 r. - mówi WP mec. Maciej Marczak.