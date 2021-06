Bartłomiej M. w tarapatach. Prokuratura stawia zarzuty

Kim jest Bartłomiej M.?

Przypomnijmy, że Bartłomiej M. był rzecznikiem Ministerstwa Obrony Narodowej w czasach, gdy resortem kierował Antoni Macierewicz. To właśnie wtedy M. miał żądać na jednym z poligonów salutowania mu i zwracania się na "panie ministrze". M. wtargnął także nocą do Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO. Po odejściu z resortu obrony współpracownik Macierewicza trafił do Polskiej Grupy Zbrojeniowej.