Bartłomiej Misiewicz i jego biznesy. Były rzecznik MON dziękuje za wsparcie: "Lubię to, co najlepsze"

Bartłomiej Misiewicz wchodzi w świat biznesu. Niedawno w Wirtualnej Polsce informowaliśmy, że były rzecznik prasowy Ministerstwa Obrony Narodowej stał się właścicielem dwóch firm. Dziś dziękuje za wsparcie, jakie otrzymał od swoich sympatyków.

– Są to dla mnie nowe i ciekawe projekty, które stanowią duże wyzwanie. Politykę zostawiłem za sobą – mówił w rozmowie z WP Bartłomiej Misiewicz . Będący jeszcze do niedawna politykiem biznesmen ogłosił, że "zaczął nowe zawodowe życie".

Były polityk przypomniał także jedno ze swoich przewodnich haseł. – Lubię to co najlepsze i zapraszam wszystkich do tego samego – zwrócił się do swoich fanów były rzecznik prasowy Ministerstwa Obrony Narodowej.