Bartłomiej M. w areszcie. Poznaliśmy szczegóły decyzji sądu

W środę 26 czerwca odbędzie się kolejna rozprawa w Sądzie Okręgowym w Warszawie, na której sędziowie zdecydują o możliwym przedłużeniu aresztu dla Bartłomieja M. Do tej pory, sąd wnioski obrońców byłego rzecznika MON odrzucał. Wirtualna Polska dotarła do uzasadnienia poprzedniego postanowienia sądu w tej sprawie.

Przypomnijmy, w ostatnich dniach Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu zawnioskowała o przedłużenie aresztu dla b. rzecznika MON Bartłomieja M. i dla b. członka zarządu PGZ Radosława O. do 25 września. Obaj są podejrzani w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w spółce PGZ S.A. Wnioski zostały skierowane do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Były rzecznik z dwoma zarzutami

Były rzecznik Antoniego Macierewicza dwukrotnie ubiegał się o wyjście z aresztu. Bezskutecznie. 24 kwietnia Sąd Okręgowy przedłużył tymczasowe aresztowanie do 27 czerwca. Jak uzasadniał swoją decyzję sędzia Maciej Gruszczyński, który wydał postanowienie?

Sąd po stronie prokuratury

"Analiza wystąpienia prokuratora przez pryzmat całokształtu okoliczności sprawy, w tym materiału dowodowego zgromadzonego na dotychczasowym etapie postępowania prowadzi do przekonania, że wobec podejrzanego B. M. w dalszym ciągu pozostają aktualne podstawy stosowania tymczasowego aresztowania" - czytamy w uzasadnieniu. Zdaniem sądu - w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania - nadal istnieje duże prawdopodobieństwo, że podejrzany popełnił oba zarzucane mu czyny zabronione.

"Stwierdzić należało, że popełnienie przez podejrzanego zarzucanych mu czynów zostało uprawdopodobnione zebranym w sprawie materiałem dowodowym. Został on szczegółowo wskazany zarówno we wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania jak i we wniosku o jego przedłużenie" - napisał sędzia Maciej Gruszczyński.