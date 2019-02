Bartłomiej M. posiedzi w areszcie. Sprawdziliśmy jego jadłospis

W czwartek na obiad makaron z sosem, dzień wcześniej panierowana mortadela. Współpracownik Antoniego Macierewicza Bartłomiej M. od dwóch tygodni przebywa w areszcie. Sprawdziliśmy, jakie menu obowiązuje w miejscu osadzenia byłego rzecznika MON.

Sąd nie zgodził się na to, by Bartłomiej M. opuścił areszt. Zażalenie w tej sprawie składali jego obrońcy. To oznacza, że były rzecznik MON musi się przyzwyczaić do nowego jadłospisu. Menu w aresztach i zakładach karnych musi spełniać wiele wymogów. Jest nawet specjalne rozporządzenie ministra sprawiedliwości w tej sprawie.