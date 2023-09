Bardzo długie 20 sekund. Polka o śmiercionośnym kataklizmie w Maroku

- Kiedy to się rozpoczęło, byłam w swoim ogródku przed domem. Na placu przed moim domem bawiły się dzieci. Nagle poczułam takie drgania, na początku bardzo delikatne, więc nie zdawałam sobie sprawy, że to może być trzęsienie ziemi. Myślałam, że to może jakiś duży, ciężki samochód podjechał w pobliżu. No ale niestety te drgania były coraz silniejsze i wtedy już zaczęła się panika. Wybiegłam z domu na duży plac przed domem, tak wtedy słusznie podpowiadał mi instynkt. Potem na ten plac przybiegły inne osoby. Było słychać krzyk dzieci, płacz. Niby to trwało chwilę, bo szacuje się, że było to 20 sekund, ale jak jest się w takiej sytuacji, to jest to długie 20 sekund - opowiada Katarzyna Ławrynowicz.