Barbarzyństwo Rosjan. Pokazano Bachmut przed i po inwazji

Skala zniszczeń ukraińskich miast i wsi w wyniku rosyjskiej agresji jest porażająca. Agencja Reutera udostępniła nagranie, na którym widać, jak wyglądał Bachmut przed i po inwazji armii Putina. Z przedstawionych obrazków wynika, że miasto przed wojną tętniło życiem. Oprócz wielu żelbetonowych osiedli, roiło się tu od zieleni i parków, a także młodych ludzi. Tymczasem Bachmut przypomina dziś pobojowisko. To obecnie synonim piekła na ziemi, gdzie nie ma mowy o normalnym życiu. Od rana do nocy wciąż toczą się tu krwawe walki, zarówno w mieście, jak i na terenach pod nim. Co ciekawe, w Bachmucie, jednym z największych miast producentów win musujących w Europie Wschodniej, powstawało około 25 milionów butelek tego trunku rocznie. Po inwazji rosyjskiej również ta produkcja została wstrzymana. To właśnie tutaj od lutego 2022 roku toczyła się największa bitwa tej wojny, w której Rosjanie próbowali przejąć miasto, korzystając z usług grupy Wagnera czy kadyrowców. Finalnie Ukraińcy opuścili te tereny, jednak nie zaprzestano ataków i szturmów na pozycje okupantów w mieście i na jego obrzeżach. Rosjanie dalej starają się utrzymać Bachmut w swoich rękach, ponieważ jest to dla nich strategicznie położone miejsce blisko Sołedaru czy Krematorska. Jak przekazuje Reuters, w planach Putina istniało przekonanie, że po zajęciu Bachmutu, uda się zająć cały obwód doniecki, ale dzięki zaangażowaniu Ukraińców nie doszło do tego.