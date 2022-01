Barbara Nowak pozostanie małopolską kurator oświaty? Lubnauer: PiS-owi pasują jej wypowiedzi

Pomimo wielu kontrowersyjnych wypowiedzi, małopolska kurator oświaty Barbara Nowak nadal piastuje swoją funkcję. - Minister Czarnek i inni przedstawiciele PiS postanowili wytoczyć wojnę ideologiczną polskiemu społeczeństwu - komentowała w programie "Newsroom" WP posłanka Katarzyna Lubnauer, wiceprzewodnicząca klubu KO. - Część wypowiedzi kurator Nowak bardzo im pasuje. To się wpisuje w to wszystko, co mówi minister Czarnek, np. o społeczności LGBT. W polskich szkołach wszystkie dzieci powinny czuć się dobrze, to jest ich drugi dom - podkreślała parlamentarzystka. W rozmowie poruszono także kwestię ustawy "lex Czarnek". - Terminy, które są wpisane w tę ustawę, uniemożliwiają podjęcie jakichkolwiek działań kryzysowych przez organizacje pozarządowe. Tamten okres papierologii wynosi co najmniej dwa miesiące przed planowanymi zajęciami. Wtedy trzeba zgłosić wszystkie scenariusze lekcji i dopiero kuratorzy oświaty podejmą decyzję. W tym całym systemie gubi się ludzi, którzy chcą przyjść do szkoły i pro bono opowiedzieć o swoim zawodzie - przekazała Lubnauer.