Barbara Nowacka uderzyła w Jarosława Kaczyńskiego

- Pan Kaczyński powiedział już bardzo wiele słów. Pytanie, w czyim interesie działa, czy działa w interesie Polski, czy jest polskim patriotą. My jesteśmy patriotami. Chcemy, żeby pieniądze nie zostały rozkradzione, żeby trafiły do ludzi. Jeśli dla niego jedynym sposobem uprawiania polityki są wyzwiska, to zostanie takim zgorzkniałym trollem, który wszystkich obraża i wyzywa, a będzie kurczowo trzymał się władzy - powiedziała w programie "Newsroom" Barbara Nowacka. Skomentowała w ten sposób słowa prezesa PiS, który stwierdził, że "totalna opozycja to rak polskiej polityki". - Chce konstruktywnych rozwiązań, to musi z nami rozmawiać - stwierdziła.

