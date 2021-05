Banaś kontra Morawiecki. "Sasin wykazał się rozsądkiem"

Koalicja Obywatelska złoży wnioski o odwołanie ministra aktywów państwowych Jacka Sasina, ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego oraz szefa KPRM Michała Dworczyka. Jest to odpowiedź na zawiadomienia do prokuratury, które zostały skierowane przez Najwyższą Izbę Kontroli ws. zeszłorocznych wyborów kopertowych. Mec. Jacek Dubois w programie "Newsroom WP" podkreślił, że "jeżeli rzeczywiście doszło do przekroczeń konstytucji, to takie osoby powinny być zdymisjonowane". - Ministrowie Sasin i Kamiński wykazali się jednak duża dozą rozumu, ponieważ oni odmówili wykonania poleceń narzuconych przez premiera. Dlatego Mateusz Morawiecki sam musiał je sygnować - przypomniał gość WP. Jacek Dubois ocenił jednak, że do rozliczeń teraz nie dojdzie, ponieważ nad prokuraturą pieczę ma Zjednoczona Prawica

