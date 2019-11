Bałtyk znów spłynął ściekami. Tym razem to nie Polska

Z oczyszczalni ścieków w miejscowości Turku w Finlandii trafił do Bałtyku potężny upust nieczystości. Władze podają, że podczas remontu oczyszczalni doszło do fatalnej w skutkach awarii.

Finlandia zatapia Bałtyk ściekami. Co wydarzyło się w oczyszczalni w Turku?

Miasto Turku leży w południowo-zachodniej Finlandii , nad brzegiem Bałtyku . We wtorek pojawiła się informacja, że ścieki trafiały do niewielkiej rzeki Raisio od początku zeszłego tygodnia. Władze dowiedziały się o problemie w piątek, zaś po kilku dniach postanowiły powiadomić opinię publiczną.

Do Morza Bałtyckiego dostało się około 35 tysięcy metrów sześciennych nieczystości. To około 40 procent średniego dziennego przepływu oczyszczalni Kakolanmäki, obsługującej 175-tysięczne miasto i okoliczne miejscowości, w których mieszka dodatkowo ponad 100 tysięcy osób. Do oczyszczalni trafiają też odpady z zakładów przemysłowych. Upust ścieków wynikał z "błędu ludzkiego" podczas remontu kanalizacji w zakładzie oczyszczającym. Ktoś podłączył linię ściekową do niewłaściwej studzienki.