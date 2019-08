Polska betonoza "zalewa" nawet Bałtyk. Inwestycje pojawiają się na plażach, wydmach czy klifach

Po przebadaniu urzędów morskich Najwyższa Izba Kontroli alarmuje o ochronę polskiego wybrzeża. Coraz częściej dochodzi tam do inwestycji, nawet bez badań geotechnicznych. NIK apeluje o konieczność doprecyzowania zasad współpracy z organami samorządu.

Najwyższa Izba Kontroli wskazuje w raporcie, że coraz więcej inwestycji powstaje przy samych plażach, na krawędziach klifów i wałach wydm. Przykładem są rozległe zejścia, tarasy widokowe czy utwardzone ścieżki rowerowe. Zdaniem NIK często odbywa się to kosztem ochrony nadmorskiej przyrody, co prowadzi do jej dewastacji.