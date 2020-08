Bałtyk. "SE": Andrzej Duda miał wypadek na skuterze wodnym. Interweniowała SOP

Jak donosi "Super Express", do zdarzenia miało dojść w ostatni weekend, gdy polski przywódca przebywał na urlopie w Juracie.

Andrzej Duda oczywiście nie pływał sam. W pobliżu mieli znajdować się funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa, którzy błyskawicznie dotarli do prezydenta i jego pasażerki, którym pomogli wyjść z wody.

Jak informuje "SE", skuter wodny, na którym doszło do wypadku, może rozpędzić się nawet do 120 km/h. By kierować takim pojazdem, potrzebny jest odpowiedni patent. Dziennik próbował dowiedzieć się, czy Andrzej Duda jest w jego posiadaniu, jednak na ten moment Kancelaria Prezydenta nie udzieliła w tej sprawie żadnej informacji.