Bałtów. Zawaliła się część dachu nad lodowiskiem. Przyczyną zalegający śnieg

Do zawalenia się części namiotu nad lodowiskiem w ośrodku Jura Park w Bałtowie doszło w sobotę około godziny 13.

- Namiot był wykonany na konstrukcji stalowej, pokryty brezentem. Pod wpływem ciężaru śniegu część tego namiotu zawaliła się do środka - przekazał rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach Marcin Nyga.

Zobacz także: Policja szkoli się z jazdy po śniegu. Nowe radiowozy w akcji

Zawaliła się część dachu nad lodowiskiem w Bałtowie

Jak dodał strażak, na miejscu pracuje siedem zastępów Państwowej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej. Sprawa ma zostać zgłoszona do powiatowego nadzoru budowlanego.

Na stronie internetowej parku rozrywki w Bałtowie pojawiło się oświadczenie. Przekazano w nim, że od soboty do odwołania lodowisko będzie nieczynne.

Do Polski w weekend powróciła zima. W województwie świętokrzyskim w sobotę od porannych godzin pada śniegu. Lokalnie jest on bardzo intensywny. Meteorolodzy przestrzegają, że opady białego puchu mogą przechodzić w marznący deszcz. Może on spowodować gołoledź.