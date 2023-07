Balon z ludźmi uderzył w linię wysokiego napięcia. Nagranie z groźnego incydentu

Niebezpieczne zdarzenie w Małyszycach w województwie kujawsko-pomorskim. W czwartek w godzinach wieczornych balon z 15 osobami zerwał linię energetyczną, powalając dodatkowo na ziemię dwa słupy betonowe. Nagranie z tego momentu udostępniło Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Golubiu-Dobrzyniu. Na nagraniu można zauważyć, że balon w pewnym momencie ma problem z uzyskaniem odpowiedniej wysokości. Wówczas dochodzi do nagłego obniżenia lotu, co skutkuje zerwaniem linii energetycznej. Jak poinformowali pracownicy Centrum Zarządzania Kryzysowego, od tamtej pory aż do piątkowych godzin porannych kilka gospodarstw zostało pozbawionych prądu. "Przez całą noc do chwili obecnej część gospodarstw została bez prądu. Wg. Informacji uzyskanych z firmy Energa, zasilanie ma być przywrócone do 11.30" - napisano. Jak dowiedział się TVN24, brygadier Dawid Tarkowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu zaznaczył, że balon odbywał lot nad okolicą, nie miał w pobliżu wyznaczonego lądowiska. Policja pod nadzorem prokuratora zajęła się sprawą i bada teraz wszystkie szczegóły tego incydentu. Dobrą wiadomością jest fakt, że nikt z pasażerów balonu nie ucierpiał, podczas gdy awarię prądu udało się zażegnać bez większych opóźnień.