Baligród. 25-latek wyciągnął trumnę z grobu. Chciał zobaczyć w jakim stanie są szczątki.

25-letni mieszkaniec wsi Baligród poszedł na cmentarz, wyjął z grobu trumnę i zaczął przekładać kości zmarłego. Lokalna społeczność jest zdruzgotana.

25-latek wyciągnął trumnę z grobu - okoliczności zdarzenia

Do makabrycznej sytuacji doszło w nocy z 6 na 7 sierpnia we wsi Baligród (woj. Podkarpackie). 25-letni Daniel P. poszedł wówczas na cmentarz i z grobu wyciągnął trumnę. Zerwał w z niej wieko, po czym zaczął przekładać kości zmarłego.

Jeden z mieszkańców wsi zeznał, że mieszkańcy wsi Baligród nie darzyli Daniela P sympatią. Zeznano, że to nie pierwsze dziwne zachowanie ze strony mężczyzny. Wcześniej dochodziło już do sytuacji, w której ledwo po opuszczeniu szpitala Daniel P. zaczął biegać po Baligrodzie z nożem w ręku. Lokalna społeczność boi się 25-latka i jest zdruzgotana tym, co zaszło na cmentarzu.