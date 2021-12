Krzysztof Gawkowski: "Bałem się, żeby nie umarło mi dziecko"

Jeden z ojców, z którym rozmawiałem, a którego 2-letni synek również trafił na oddział covidowy, wprost przyznał mi, że się nie zaszczepił. Rozpoznał mnie, więc zaczęliśmy rozmawiać. Powiedział, że gdyby coś stało się jego synowi, to nigdy by sobie tego nie wybaczył. Żałował. Wiedział, że to on zakaził syna, bo sam chorował. Ale to nie on, a jego synek trafił na oddział. Ten ojciec zmienił całkowicie swoje podejście po tym, co zobaczył i czego doświadczył.