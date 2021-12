Śmierć po COVID-19. Psychoterapeuta o tym, jak radzimy sobie po traumie

Tak. A nawet z pewną ulgą. Nosimy w sobie bardzo sprzeczne uczucia. Ludzie radzą sobie naprawdę różnie. Muszą "skatalogować" swoje emocje, przeżyć je, potrzebują ich świadomie doświadczyć. To jest trudne, również dlatego, że śmierć w wyniku koronawirusa jest mało godna. Ludzie umierają w szpitalach. Duszą się, są ledwo przytomni. Zabiegani lekarze mają mało czasu, żeby skontaktować pacjentów z rodziną. I czasem im się to nie udaje. Ludzie umierają w samotności, w obcym środowisku, nikt do nich do szpitala nie przychodzi, nikt ich nie żegna. Bo rodziny nie mogą ich zobaczyć. Widzą dopiero czarne worki na pogrzebie. To jest niezwykle traumatyczne przeżycie, bo bliscy często ostatni raz widzą ich, gdy trafiają do karetki.