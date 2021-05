"Bajlando Andrzeja Dudy". Kosiniak-Kamysz uderzył w PiS

Szczyt trzeciej fali epidemii koronawirusa za nami, a swój covidowy wolontariat zakończył już lider PSL, Władysław Kosiniak-Kamysz, który był gościem programu "Newsroom WP". - Pozostaję w gotowości, ale schodząca faza trzeciej fali powoduje, że szpitale funkcjonują już inaczej. Mogą przyjmować pacjentów z innymi schorzeniami, nie ma takiego naporu na izbę przyjęć. Był taki moment, szczególnie przed Wielkanocą, kiedy przyjeżdżały dziesiątki, setki osób dziennie, co chwila karetka, każde ręce do pracy były pomocne - stwierdził Kosiniak- Kamysz. Lider PSL ocenił także poziom przygotowania do kolejnego uderzenia koronawirusa. - Byliśmy lepiej przygotowani do trzeciej, niż do drugiej fali. Ta druga była kompletnie zawalona przez rząd. Myślę, że to będzie powód do rozliczeń, które kiedyś trzeba będzie zastosować. Wakacje były przespane - euforia powyborcza, bajlando Andrzeja Dudy i tylko tyle - stwierdził.

