Badanie: Wyborcy KO zniecierpliwieni ws. kandydata na prezydenta

Wciąż nie wiadomo, kogo Koalicja Obywatelska wystawi do starcia z Andrzejem Dudą. W badaniu Wirtualnej Polski zapytaliśmy Polaków, czy chcieliby poznać kandydata Platformy. Okazuje się, że opinie wyborców PiS i PO w tej sprawie skrajnie się różnią.

Okazuje się, że dla 28 proc. badanych jest to bez znaczenia. 26 proc. osób stwierdziło, że decyzja w tej sprawie powinna zapaść jak najszybciej, a 15 proc. uznało, że odpowiednim do tego momentem będzie oficjalny start kampanii. Najmniejsza grupa (11 proc.) wskazała odpowiedź "do końca roku". Zupełnie inaczej statystyki te wyglądają, gdy osobno przeanalizujemy głosy oddane przez wyborców PiS i KO.