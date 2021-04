Badanie. Radykałowie mają trudności ze złożonymi zadaniami

W badaniu wzięło udział ponad 330 Amerykanów w wieku od 22 do 63 lat. Jak podał cytowany przez Onet "The Guardian", przez dwa tygodnie uczestnicy zostali poddani 37 testom neuropsychologicznym, a także 22 ankietom osobowości. Zadania były neutralne i nie nawiązywały do polityki czy emocji. Jedno z nich polegało np. na zapamiętywaniu wyświetlanych kształtów.