Jastrzębie Zdrój. Miasto będzie miało nową wizytówkę, Szlak Wolności

- Jastrzębie-Zdrój, miasto powstałe w 1963 roku, w czasach socjalistycznej Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, miało być nowym miastem. Nowym, bo wybudowanym od podstaw, ale też tworzącym człowieka robotnika-górnika, oddanego władzy ludowej. Któż mógł wówczas, w latach 60. XX wieku, przypuszczać, że to właśnie pracownicy kopalń - przybysze z niemalże każdego rejonu Polski, właśnie tutaj wyznaczą swój szlak do wolności, że wbiją przysłowiowy gwóźdź do trumny systemu komunistycznego, którego mieli być budowniczymi i strażnikami - wskazała Katarzyna Barczyńska-Łukasik.

Jastrzębie Zdrój. Miasto stworzy Szlak Wolności

- "Trójka” była dumą ówczesnej władzy. Bloki budowano, a w zasadzie składano w ekspresowym tempie z prefabrykatów powstałych w fabrykach domów w Bziu i Żorach. To nic, że trudno było do nich dojść, bo nie było chodników i oświetlenia. Dla wielu mieszkańców były szansą na lepsze życie. Czasami zdarzały się zabawne pomyłki. Bo lokatorzy często mylili podobne do siebie bloki i klatki. Nierzadko ktoś wchodził do nie swojego mieszkania. Zresztą ich wyposażenie też było podobne, bo każdy kupował w sklepie tak samo wyglądające meble -­ opisuje autorka zwycięskiej trasy.