Badanie: 70 proc. rodziców czyta swoim pociechom co najmniej raz w tygodniu

Lajkonik, w ramach strategii zrównoważonego rozwoju "W trosce o Ludzi i Planetę" jest partnerem programu "Ratownicy Czytelnictwa" - inicjatywy Fundacji Powszechnego Czytania, której misją jest wspieranie uczniów oraz nauczycieli poprzez promowanie skutecznych metod upowszechniania czytania w szkołach i bibliotekach, a także budowanie społeczności eksperckiej. We współpracy z agencją SW Research, Lajkonik wraz z Fundacją Powszechnego Czytania, przeprowadził badanie pokazujące, że więcej niż co trzeci rodzic (37%) czyta swojemu dziecku kilka razy w tygodniu, a przynajmniej raz w tygodniu robi to siedmiu na dziesięciu rodziców. Dorośli dostrzegają w tej czynności wiele korzyści, przede wszystkim szansę na rozwój kreatywności, a Lajkonik, kierując się hasłem strategii zrównoważonego rozwoju "W trosce o Ludzi i Planetę", podkreśla, że czytanie rozwija możliwości intelektualne oraz emocjonalne i wspiera budowanie więzi międzypokoleniowych.