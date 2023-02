Badacze w Chinach poruszeni. Wielkie odkrycie radioteleskopu FAST

Radioteleskop FAST znów pozwolił chińskim naukowcom na wielkie odkrycie. Tym razem zespół badaczy odkrył ok. 740 pulsarów, czyli rotujących gwiazd neutronowych, emitujących wiązkę promieniowania elektromagnetycznego. Agencja Reutera udostępniła nagranie, na którym widać radioteleskop FAST o powierzchni równej 30 boiskom piłkarskim. Jiang Peng, główny inżynier FAST, powiedział, że wraz ze wzrostem liczby odkryć pulsarów, naukowcy mogą wykorzystać tablice badawcze pulsarów do badania dowodów na istnienie fal grawitacyjnych, do poznawania tajemnic czarnych dziur czy weryfikacji teorii względności Einsteina. -To, czego bardziej oczekujemy, to znalezienie specjalnego rodzaju pulsara, takiego jak układ podwójny gwiazd sparowany z czarną dziurą. Wtedy będziemy mogli, w warunkach bardziej ekstremalnego pola grawitacyjnego, zweryfikować teorię względności Einsteina - zdradził dla Reutersa Jiang. FAST powstał dzięki wizji chińskiego astronauty Nana Rendonga. Budowę radioteleskopu zlecono w dolinie Dawodang w południowo-zachodnich Chinach, a prace zakończyły się w 2020 r.