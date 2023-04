Bachmut w zgliszczach. Żołnierze o dramatycznej sytuacji w mieście

Krwawe walki w Bachmucie wciąż trwają. Ukraińcy bronią miasta od sierpnia zeszłego roku. To najdłuższa bitwa od czasu całej rosyjskiej inwazji. Obecnie miasto jest niemal zrównanie z ziemią. Agencja PAP udostępniła nagranie ze środka walk. Obrazy zgliszcz, które ukazują Bachmut potwierdzają, że Rosjanie zrównali miasto z ziemią. Na ten moment nie ma mowy o przełomie w walkach. Wojskowi analitycy pilnie śledzą pogłoski o planowanej ukraińskiej kontrofensywie, której celem ma być odbicie utraconych terytoriów, ale relacje obrońców Kijowa na razie nie napawają optymizmem. - Rosjanie giną, przegrupowują się i znów to robią. Nie rozumiem, jak mogą tak wysyłać ludzi na śmierć - zdradził ukraiński saper Pavlo, biorący udział w obronie Bachmutu. - Miasto przypomina ruinę. Prawie żaden dom nie został w całości - dodał Ukrainiec. Rosyjscy okupanci nie liczą się ze stratami. Dowódcy wysyłają swoich ludzi w rejony walk, traktując jak "mięso armatnie", by sprawdzić skąd pada ukraiński ostrzał. Dopiero potem do akcji wkracza kolejna grupa wojskowych, mających za zadanie uderzyć w ukraińskie pozycje. Dzielni obrońcy Kijowa od miesięcy robią wszystko, by wypędzić z miasta wagnerowców i żołnierzy armii Putina.