Bachmut przestał istnieć. USA pokazały przerażające zdjęcia satelitarne

Porażająca skala zniszczeń Bachmutu. Miasto przestało istnieć. Potwierdzają to najnowsze zdjęcia satelitarne amerykańskiej firmy Maxar. USA pokazały, jak wyglądał Bachmut w maju 2022, a jak wygląda teraz w trakcie wojny. Fotografie ukazują rozległe zniszczenia kluczowej infrastruktury, bloków mieszkalnych i znanych budynków. Tam, gdzie jeszcze do niedawna tętniło życie, a wokół kwitła zieleń i rozwijał się przemysł, dziś są tylko zgliszcza. Większość terenów w mieście wygląda, jak scenografia do postkapitalistycznego filmu. Walki o Bachmut są najdłuższymi działaniami wojennymi w trakcie trwania konfliktu w Ukrainie. Rosjanie regularnie ostrzeliwują miasto i okoliczne tereny, podczas gdy krwawe i ciężkie walki toczą się też w samym centrum. Z tego powodu Bachmut został zrównany z ziemią i niewątpliwie stał się symbolem dla żołnierzy Zełenskiego, jak i całej Ukrainy, jako twierdza nie do przejścia dla rosyjskich okupantów.