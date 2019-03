"Aż mnie zmroziło". Niebezpieczny przejazd w oku kamery

Niebezpieczne zdarzenie w Lubinie (Dolnośląskie). Dwóch rowerzystów na czerwonym świetle i po pasach przejechało przez ruchliwą ulicę, omal nie wpadając pod rozpędzone auta. Nagranie oraz informację o zdarzeniu otrzymaliśmy na dziejesie.wp.pl.

- Dwóch chłopaków na rowerach podjeżdża do pasów. Przejeżdżają na czerwonym świetle, kiedy auta mają jeszcze zielone - mówił pan Tomasz, autor nagrania.

Mało brakowało, by stała się tragedia

Jak dodał, pierwszy z rowerzystów nawet się nie rozglądał. - Na kolejnych pasach prawie doszło do zderzenia, bo pierwszy z chłopców od razu wjechał na jezdnię. Na szczęście kobieta kierująca oplem lekko przyhamowała - relacjonował czytelnik WP.

Jak zaznaczył pan Tomasz, nagranie przesłał do nas ku przestrodze. - Aż mnie zmroziło. Dużo nie brakowało, by stała się tragedia. Przestroga dla rowerzystów i dla kierowców. Oczy szeroko otwarte. Nawet gdy ma się zielone światło, trzeba pilnować innych - podkreślił internauta.

"Wizytówka świadcząca o małej kulturze osobistej"

O komentarz do nagrania poprosiliśmy także eksperta. - Oglądając takie filmy, zastanawiam się czy ci młodzi ludzie naprawdę wierzą, że są trzy życia - stwierdził Arkadiusz Kuzio z Akademii Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Szczecinie.

Jak dodał, zachęca on wszystkich do zapoznania się z ustawą Prawo o Ruchu Drogowym. - Łamiąc podstawowe zasady, wystawiacie sobie wizytówkę świadczącą o małej kulturze osobistej i ignorancji w stosunku do innych użytkowników drogi - podkreślił ekspert.