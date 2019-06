Aż 23 proc. nastolatków "skażonych" patostreamami. Rusza rządowa ofensywa

Przerażające są wyniki najnowszego badania, które pokazuje, że co piąty nastolatek ogląda patostreamy. Najczęściej z ciekawości. Rząd apeluje więc, o zgłaszanie wszystkich niepokojących treści za pośrednictwem portalu www.dyzurnet.pl.

- To zjawisko nabiera na sile. Co rusz docierają do nas kolejne informacje o patostreamerach. Dlatego nie możemy pozostawać bezczynni. Musimy to zwalczać i starać się minimalizować – mówi Adam Andruszkiewicz, wiceminister cyfryzacji.