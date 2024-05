Awaryjne lądowanie w Stambule. Samolot zatrzymał się "na brzuchu"

Samolot Boeing 763, który obsługiwał trasę Paryż-Stambuł, napotkał na swojej drodze nieoczekiwane problemy. W trakcie lotu doszło do poluzowania podwozia, co zmusiło załogę do podjęcia decyzji o awaryjnym lądowaniu. W związku z tym, piloci skontaktowali się z wieżą kontrolną na lotnisku w Stambule, prosząc o zgodę na lądowanie "na brzuchu".