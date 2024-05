Mentzen odpowiada Hołowni. "To bardzo zabawne"

"Marszałek Hołownia właśnie zaapelował do posłów, żeby siedzieli na sali plenarnej Sejmu podczas obrad, nie tylko wtedy gdy są głosowania. To bardzo zabawne" - napisał Sławomir Mentzen na platformie X. Odniósł się w ten sposób do wcześniejszej wypowiedzi Szymona Hołowni.