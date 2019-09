Awaria w spalarni osadów w Czajce. Prokuratura wszczęła śledztwo

Prokuratura Okręgowa Warszawa - Praga wszczęła śledztwo w sprawie niegospodarności w zarządzaniu w oczyszczalni ścieków "Czajka". Chodzi o spalarnię osadów ściekowych w Czajce, która nie działa od wielu miesięcy. Zawiadomienie do CBA złożył w tej sprawie Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Prokurator Saduś dodał, że chodzi m.in. budowę Stacji Termicznego Unieszkodliwiania Osadów Ściekowych (zakończyła się w grudniu 2012 r.) oraz dopuszczenie do niewłaściwej eksploatacji i konserwacji tej stacji, co spowodowało "szkodę w wielkich rozmiarach". Grozi za to do 10 lat więzienia.