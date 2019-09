Wybory parlamentarne 2019. Nowy sondaż: jest "efekt Kukiza". PSL-Koalicja Polska prześcignęła Lewicę

Sytuacja głównych graczy politycznych niewiele się zmieniła. PiS nadal ma dużą przewagę nad Koalicją Obywatelską. Zaskoczeniem może być wynik PSL-Koalicji Obywatelskiej, która uzyskała 8 proc. poparcia i przegoniła Lewicę - wynika z nowego sondażu CBOS.

Z wrześniowego sondażu wynika, że sytuacja PiS nie zmieniła się w stosunku do sierpnia - nadal ma 46 proc. poparcia. Zyskała Koalicja Obywatelska - 23 proc. respondentów chce na nią głosować. To wzrost o 4 punkty w stosunku do sierpnia.

Wybory parlamentarne 2019. Lewica wyraźnie traci

Nieco gorzej się przedstawia sytuacja Lewicy, która straciła 4 punkty i ledwo przekracza próg wyborczy. Na to ugrupowanie zamierza oddać głos 5 proc. badanych. Jak ocenia Szacki, może to być "efekt Kidawy" - część wyborców lewicowych po ogłoszeniu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej jako kandydatki Koalicji Obywatelskiej na premiera, przeniosła swoje głosy do głównej partii opozycyjnej. Jak ocenia CBOS, może to być również "wyczerpanie efektu świeżości”.