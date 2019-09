Wybory parlamentarne 2019. Paweł Kukiz: Komuniści byli bardziej subtelni w propagandzie niż TVP

- PiS ma do dyspozycji swoje media, które nazywa "narodowymi". Ja sobie wypraszam, bo jestem Polakiem, a to nie są moje media. Manipulacja, jakiej dopuszcza się telewizja Kurskiego, to nawet komuniści byli bardziej subtelni w propagandzie. Ci idą po całości - powiedział Paweł Kukiz.

Wybory parlamentarne 2019. Paweł Kukiz na konwencji PSL-Koalicja Polska (PAP, Fot: Wojtek Jargiło)

- Żebyśmy mogli łączyć Polaków, żeby Polacy mogli się łączyć musimy przede wszystkim przekształcić państwo partyjne w państwo obywatelskie. Musimy odejść od formuły państwa, które ma ustrój w spadku po PRL - powiedział Paweł Kukiz, jeden z liderów PSL-Koalicji Polskiej na konwencji w Bydgoszczy.

Poseł Kukiz'15 dodał, że trzeba zmienić ordynację wyborczą i sposób wybierania posłów.

- Musimy mieć możliwość wskazywania ludzi z imienia i nazwiska, a nie głosowania na szyld partyjny, gdzie wodzowie partyjni ustalili wcześniej kto będzie w Sejmie - zaznaczył. Dodał, że posłami powinni być lokalni liderzy, o których będzie zabiegał szef partii, wybierani przez ludzi.

Wybory parlamentarne 2019. "Nie ma demokracji"

- Jak słyszę, że w Polsce ktoś broni demokracji, to ja zastanawiam się, jak można bronić czegoś, czego nie ma i nigdy nie było. Nie jest demokratycznym ustrój, w którym jedna partia otrzymała 5,7 milionów głosów i posiada wszelkie instrumenty, by w sposób absolutny zarządzać tymi, którzy otrzymali ponad 10 milionów głosów w wyborach do parlamentu. To nie jest demokracja, to jest autokracja - podkreślał Kukiz.

Polityk Kukiz'15 stwierdził, że PiS w czasie swoich rządów nie liczył się ze zdaniem opozycji i nie przyjmował pod debatę jej projektów ustaw. Podkreślił, że w tej kadencji Kukiz'15 i PSL zgłosiły po ponad 100 projektów ustaw.

- PiS ma do dyspozycji swoje media, które nazywa "narodowymi". Ja sobie wypraszam, bo jestem Polakiem, członkiem tego narodu, a to nie są moje media. Manipulacja, jakiej dopuszcza się telewizja Kurskiego, to nawet komuniści byli bardziej subtelni w propagandzie. Ci idą po całości - podkreślił.

